Celulares sem documentação são apreendidos pela polícia Federal em Três Lagoas

No último domingo (16), uma grande quantidade de celulares e outros eletrônicos contrabandeados foram apreendidos em duas ocorrências em Três Lagoas (MS). Ao todo foram recolhidos, 87 celulares pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

A primeira ocorrência envolveu um casal que estava no veículo Toyota/Corolla Gli18fl. A princípio, condutor e a passageira disseram que estavam transportando mercadorias dentro do limite permitido por lei, porém, após vistoriar o veículo, 34 celulares da marca Apple, além de outros eletrônicos diversos.

A segunda ocorrência envolveu dois homens, pai e filho, que estavam no veículo Vw/Up Move Mb, abordado pelos agentes da PRF, no km 13 da BR 262. Após fiscalização veicular, Também foram localizados 53 smartphones, sendo a grande maioria o modelo IPhone 16 Pro Max. Outras mercadorias também foram apreendidas, todas sem documentação fiscal.

Os envolvidos das duas ocorrências foram encaminhados para a Polícia Federal de Três Lagoas.

