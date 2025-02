Interdições e fiscalização reforçada: Agetran realiza Operação Carnaval 2025

Bloqueios começam no dia 21 de fevereiro; agentes farão patrulhamento e testes de alcoolemia

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) realizará, entre os dias 21 de fevereiro e 9 de março, a Operação Carnaval 2025 para monitorar o trânsito e garantir a segurança viária durante as festividades em Campo Grande.

As interdições ocorrerão em diferentes pontos da cidade, com destaque para a Esplanada Ferroviária, que terá bloqueios nos dias 23 e 28 de fevereiro, além de 1º a 4 e 7 a 9 de março, sempre das 14h à meia-noite. Na Praça do Papa, as interdições serão nos dias 3 e 4 de março, das 18h à meia-noite. Outros eventos também terão vias fechadas entre 21 de fevereiro e 9 de março, conforme programação das organizações.

A operação contará com agentes de trânsito da Agetran e apoio da Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e demais secretarias. Além da fiscalização, entre os dias 26 e 28 de fevereiro serão feitas abordagens educativas para conscientizar motoristas sobre os riscos de dirigir sob efeito de álcool.

Testes de alcoolemia, patrulhamento ostensivo e monitoramento por câmeras serão algumas das estratégias adotadas para coibir infrações e reduzir acidentes. A recomendação aos foliões é que optem por transporte público ou compartilhado e respeitem as sinalizações.

Os bloqueios e as alterações no trânsito podem ser consultados nos mapas divulgados pela Agetran. Em caso de emergência, os contatos disponíveis incluem a Polícia Militar (190), Bombeiros (193), SAMU (192) e Guarda Civil Metropolitana (153).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram