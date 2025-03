Catadora de recicláveis é agredida com paulada na cabeça enquanto trabalhava em Três Lagoas

Crime aconteceu no domingo (23) e foi registrado como lesão corporal dolosa

Uma catadora de recicláveis de 54 anos foi violentamente agredida na manhã deste domingo (23) enquanto recolhia latinhas em via pública, no município de Três Lagoas, distante cerca de 323 quilômetros da capital Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima realizava seu trabalho normalmente quando foi surpreendida por um homem. Sem motivo aparente, ele se aproximou e atingiu a cabeça dela com um pedaço de madeira. Após a agressão, o suspeito fugiu do local.

Ainda conforme relato da mulher à polícia, o agressor teria demonstrado irritação pelo fato de ela estar coletando as latinhas que estavam espalhadas pelo chão.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas como lesão corporal dolosa. A polícia segue investigando para identificar e localizar o autor da agressão.

