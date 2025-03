Casa de prostituição é fechada e dono do local vai preso em Aparecida do Taboado

Na última sexta-feira (21), uma casa de prostituição foi fechada e o dono do local, um homem de 44 anos, foi preso em Aparecida do Taboado.

Além do mandado de prisão também foi expedido um Mandado de Busca e Apreensão para o local. Nas buscas foram apreendidas maconha e cocaína, aparelhos celulares, máquinas de cartões de crédito/debito e anotações referente as atividades ilícitas.

O mando de prisão foi expedido pelo Juízo da Comarca de Auriflama-SP. A prisão foi cumprida pelo Setor de Investigações Gerais – SIG da Delegacia de Aparecida do Taboado.

