Casos de maus tratos aos animais foram identificados durante operação em Bataguassu

Nesta quarta-feira (03/04/2024), a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu ) conduziu uma operação dedicada ao “Abril Laranja”, mês de conscientização e prevenção contra a crueldade animal. Durante a ação, foram atendidas mais de seis denúncias de maus-tratos a animais na região.

Os agentes diligenciaram em endereços denunciados, onde suspeitava-se que animais estivessem sofrendo abusos. Destes, dois locais apresentaram indícios concretos de maus-tratos a cães.

Em um dos casos, uma moradora mantinha seu cachorro amarrado diretamente na corrente, impossibilitando qualquer movimento, sem acesso a água e sem os devidos cuidados veterinários, como constatado pela perícia técnica, que evidenciou infestação de carrapatos no animal.

Em outro endereço, um animal foi encontrado sozinho em uma residência, sem acesso a água e comida, enquanto o tutor, segundo informações dos vizinhos, estava ausente há dias. Os policiais conseguiram confirmar que o morador estava em Curitiba-PR a trabalho, deixando o animal desassistido.

Nas demais abordagens, os tutores receberam orientações sobre os cuidados adequados a serem dispensados aos seus animais de estimação. Os responsáveis pelos casos de maus-tratos estão sujeitos às penalidades previstas no artigo 32 da Lei nº 9605/98, que incluem reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda de animais.

A Polícia Civil destaca a importância da população em garantir o bem-estar dos animais e alerta sobre as práticas que configuram maus-tratos, tais como: envenenamento, abandono, enforcamento, manutenção em ambiente sem higiene ou confinado, ausência de cuidados básicos, não prestar assistência veterinária em caso de acidente ou doença, entre outros.

A instituição reforça que está à disposição para orientações e recebimento de denúncias, que podem ser feitas anonimamente.

Com informações da Depac.

