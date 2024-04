Alan Guedes e Tereza Cristina lideram encontro histórico do PP em Dourados

Reunião no Clube Nipo-Brasileiro contou com milhares de pessoas; diversas lideranças, entre vereadores, empresários e líderes comunitários declararam apoio ao projeto do atual prefeito.

Um encontro histórico! O salão da sede campestre do Clube Nipônico ficou pequenos para abrigar apoiadores e novos filiados do Progressistas em Dourados. Liderado pelo prefeito Alan Guedes e a senadora da República, Tereza Cristina, o encontro municipal da legenda se transformou numa “apoteose” política em plena quinta-feira (4). O deputado federal, Dr. Luiz Ovando também esteve presente.

O movimento foi tão forte que havia fila para fazer filiação no partido no momento do evento. Entre as lideranças que agora fazem parte do Progressistas, cinco vereadores assinaram a ficha de filiação. Na lista estão Sérgio Nogueira (ex-PSDB), que é o líder do Prefeito na Câmara Municipal; Daniela Hall (ex-PSD), que ocupou o cargo de secretária municipal de Assistência Social até o mês passado; além de Daniel Júnior (ex-Patriota), Cemar Arnal (ex-Solidariedade) e Marcão da Sepriva (ex-Solidariedade).

Junto com eles, outras dezenas de empresários, agentes políticos e líderes comunitários agora reforçam o partido para o pleito de outubro, o que foi destacado por Alan Guedes. “Sabemos que o PP está fortalecido e temos convicção que isso é resultado de um árduo trabalho com credibilidade, um trabalho sério, com gestão, com esforços de muitas pessoas que estão tirando do papel projetos importantes que estão colocando municípios em um outro patamar de desenvolvimento e é isso que queremos continuar fazendo por Dourados com muito trabalho e sem falar mal de ninguém, mas mostrando a nossa gestão no município”, pontuou o prefeito.

Considerada uma das maiores referências da política sul-mato-grossense, a senadora Tereza Cristina, que foi eleita pelo PP com quase 830 mil votos nas eleições de 2022, reafirmou o total apoio para que Alan continue à frente do Executivo municipal de Dourados. “Quando eu cheguei no PP, o Alan já estava no partido e eu tenho essa gratidão, por ter sido muito bem recebida no PP. Estamos juntos no PP e vamos caminhar juntos construindo caminhos para a melhoria da vida dos douradenses. Hoje participei e pude ver de perto o trabalho que o prefeito Alan está fazendo na cidade com uma gestão responsável, olhando pra frente e sem reclamar da forma como assumiu o município, mas eu sei como as coisas estavam quando ele chegou a prefeitura”, ressaltou a senadora.

O deputado federal Dr. Luiz Ovando, vice-presidente do PP foi enfático ao elogiar o trabalho do prefeito Alan Guedes. “Hoje durante a visita a Dourados pude presenciar a materialização do progresso e do trabalho dedicado a população da cidade. Fico imensamente honrado em ver tantas pessoas unidas com o propósito de celebrar o desenvolvimento do nosso Estado. Tivemos uma calorosa celebração expressiva e essa é a resposta positiva da comunidade douradense”.

