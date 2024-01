Caso Bernardo: pai e madrasta são condenados por tortura contra o garoto

Justiça do Rio Grande do Sul condenou, na sexta-feira (22), Leandro Boldrini e Graciele Ugulini, pai e madrasta de Bernardo Boldrini, pelos crimes de tortura, abandono material e submissão a vexame e constrangimento cometidos o garoto de 11 anos, que foi assassinado em 2014.

Leandro foi condenado a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Já Graciele recebeu pena de 2 dois anos e 6 seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Ambos também terão que pagar multa.

Na denúncia feita pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), o promotor Bruno Bonamente afirma que Leandro e Graciela “expuseram a vítima a intenso sofrimento mental, cujo propósito era o de desestabilizar-lhe emocionalmente, incutindo-lhe o terror, atos estes que eliminaram as referências de uma vida saudável”.

Com informações do SBT News.

