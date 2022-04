Casal joga droga pela descarga para tentar fugir de flagrante

Um jovem casal foi preso pela Polícia Civil ontem (4) em Iguatemi, município que fica a 460 quilômetros de Campo Grande, por tráfico de drogas. Para fugir do flagrante, a dupla chegou a jogar as drogas no vaso sanitário.

De acordo com informações, chegou ao conhecimento da Delegacia de Polícia Civil de que uma residência, localizada na rua Ramão Abrão Lopes, estaria funcionando uma “boca de fumo” com grande incidência de usuários.

Ao chegarem ao local para averiguar os fatos, os agentes se depararam com uma mulher, de 26 anos, e um adolescente, de 17. Os policiais foram recebidos pela mulher, que foi informada sobre a denúncia, tendo autorizado e acompanhado os investigadores na verificação da residência.

A mulher informou a equipe que o adolescente estaria no banheiro, podendo se escutar o barulho da descarga. Ao serem questionado sobre drogas na residência, eles negaram, porém, ao vistoriar o banheiro, foram localizados dentro do cesto de lixo várias cédulas de dinheiro em valores de R$ 2, R$ 5 e R$ 10, característicos de venda de entorpecentes. Ao total foram encontrados R$ 299.

Suspeitando de que o adolescente teria jogado a droga pela descarga, os investigadores retiraram a tampa da fosse séptica e encontraram nove pedras de crack. Além das pedras e do dinheiro, também foras aprendidos três celulares e um aparelho televisor sem origem lícita comprovada, bem como material para acondicionamento do entorpecente.

A mulher foi interrogada e indiciada pelos delitos de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Corrupção de Menores, sendo representada pela Autoridade Policial a prisão preventiva. Já o adolescente infrator foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, sendo ouvido e liberado ao representante legal.

Com informações de Polícia Civil MS.