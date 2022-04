Após pneu estourar, carro capota na MS-473 e deixa 4 feridos

No início da tarde de hoje (5) quatro homens ficaram feridos após o veículo em que ocupavam capotar na MS-473, em Nova Andradina, município que fica a 299 quilômetros de Campo Grande.

Segundo apurado no local, o veículo Corsa Sedan com placas de Nova Andradina, trafegava no sentido ao perímetro urbano, quando na altura do km 27, o pneu traseiro esquerdo estourou fazendo com que o condutor perdesse o controle direcional.

O automóvel saiu da pista e capotou por várias vezes até parar na vegetação nas margens da via.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, bem como do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas. As vítimas que ocupavam o veículo foram socorridas e transportadas até ao Pronto Socorro do Hospital Regional da cidade. Segundo informações, um dos homens estava gravemente ferido.

O carro ficou completamente destruído com o impacto. A informação é de que eles viam de uma carvoaria.

