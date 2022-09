Casal é preso vendendo medicamentos controlados sem registro da ANVISA

Equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) prenderam na noite de ontem (5), um homem de 47 e uma mulher de 51 anos, suspeito de vender medicamentos sem o registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). De acordo com a polícia, o casal utilizava o imóvel como farmácia clandestina.

Segundo informações da polícia, o casal utilizava uma residência no bairro do Bairro Coophatrabalho como farmácia clandestina, onde vendia medicamentos sem licença ou autorização. Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência, muitos desses remédios eram de uso controlado sem registro da Agência Reguladora.

Ainda de acordo com a polícia, o caso foi descoberto em meio a denúncias de que a mulher, esposa do homem de 47 anos, era funcionária de uma farmácia nas proximidades do imóvel. Ambos foram presos em flagrante e responderão pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.

Os medicamentos a fins terapêuticos ou medicinais e o casal foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico da Capital.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.