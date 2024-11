Casal é preso por roubar idoso e o agredirem em bar na cidade de Três Lagoas

Na manhã da última terça-feira (19), o casal suspeito de roubar e bater em um um idoso em um bar foram foram identificados. O crime ocorreu em Três Lagoas.

A vítima, um homem de 82 anos de idade, estava no bar de sua propriedade, e lá chegou um casal, sendo que após pedirem uma cerveja, a mulher se dirigiu ao banheiro.

Logo em seguida seu companheiro partiu em direção a vítima e após derrubá-la no chão, ajoelhou sobre suas mãos, mantendo-a imobilizada, momento em que a mulher subtraiu R$ 500,00 que o idoso tinha no bolso, e logo em seguida fugiram do local, deixando a vítima machucada.

Ao tomarem conhecimento do crime, agentes da SIG iniciaram as investigações, e após entrevistas com testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança, conseguiram identificar os suspeitos.

Os investigadores localizaram o casal que estava hospedado em um motel e, após a abordagem, eles foram conduzidos até a sede da SIG. Eles confessaram a prática do crime, afirmando que gastaram todo o dinheiro roubado com a aquisição de substâncias entorpecentes.

Os suspeitos poderão ser processados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, com pena prevista de até quinze anos de reclusão, em regime fechado.

Ainda durante as diligências foi identificado que o homem estava em posse de uma bicicleta furtada no ano de 2018, sendo indiciado também como suspeito da prática do crime de receptação.

A investigação foi realizada pela Seção de Investigações Gerais da Delegacia de Três Lagoas. A Polícia Civil da cidade solicita a colaboração e apoio da população com denúncias através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp).

