Funcionário do Banco do Brasil e a companheira, são presos pela PRF após furtarem agência bancária

Funcionário do Banco do Brasil foi preso em flagrante junto com a companheira nessa segunda-feira (18), por furto de R$ 1,5 milhão em dinheiro da agência bancária.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o casal viajava em um Jeep Renegade, em Santa Maria (RS), quando foram abordados. Os dois residem no Espírito Santo e eram investigados pela Delegacia de Roubo a Bancos de Vitória da Polícia Civil do Espírito Santo.

Foram encontrados com eles notas em reais, euros e também dólares. Os suspeitos tinham o plano de fugirem para o Uruguai.

