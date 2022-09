Casal é preso após tentar roubar residência novamente

Um casal, de 44 e 33 anos, foi preso na madrugada de hoje (24) em Dourados, distante a 228 quilômetros de Campo Grande. A dupla, acusada de assaltar uma residência no Jardim Guaicurus, foi imobilizada pelos moradores, que em seguida acionaram a Polícia Militar.

Conforme informações, o assaltante tentava entrar novamente no imóvel, acompanhado de uma mulher.

Segundo a vítima, a residência já tinha sido alvo da dupla há alguns dias, e entre os objetos levados no assalto anterior, estavam algumas roupas, que foram usadas pelo casal na segunda tentativa de furto.

Foram encontrados com a dupla uma bolsa de ferramentas. que foram usadas no arrombamento da residência. A mulher e o homem negaram o crime e foram encaminhados para a Depac de Dourados.

