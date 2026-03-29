Casal é encontrado morto dentro de casa e polícia investiga duplo homicídio em Anastácio

Um casal foi encontrado morto dentro de uma residência na noite deste sábado (28), em Anastácio, em um caso tratado como duplo homicídio pela polícia.

As vítimas foram identificadas como Maria Clair Luzini, de 46 anos, e Vilson Fernandes Cabral, de 50. Ambos moravam no imóvel onde o crime ocorreu, localizado na Rua Nicandro Saravi, no bairro Vila Juí, na região conhecida como Altos de Anastácio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime teria ocorrido por volta das 19h. Quando as equipes policiais chegaram ao local, encontraram vestígios de sangue no interior da casa, indicando que as mortes aconteceram de forma violenta.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. Informações preliminares apontam que as vítimas apresentavam ferimentos possivelmente causados por arma branca, mas a confirmação depende dos laudos periciais.

Os corpos serão encaminhados ao IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal) de Aquidauana, onde passarão por exames necroscópicos.

A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.