Anaurilândia pode chegar a 38°C e Dourados a 37°C neste domingo em MS

Previsão indica tempo firme e variação de nuvens em todo o Estado, com calor intenso principalmente nas regiões sul e leste

O domingo (29) será marcado por temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul). As máximas se aproximam dos 38°C em algumas regiões.

Anaurilândia deve registrar a maior temperatura do dia, com máxima de 38°C e mínima de 22°C. Em Dourados, os termômetros podem chegar aos 37°C, após mínima de 21°C. Iguatemi também deve enfrentar calor, com variação entre 21°C e 36°C.

Na região pantaneira, Porto Murtinho pode alcançar 36°C, com mínima de 24°C. Corumbá e Aquidauana têm máxima prevista de 35°C, com mínimas de 25°C e 23°C, respectivamente.

No norte do Estado, Coxim deve registrar 21°C pela manhã e 35°C à tarde. Camapuã terá variação entre 21°C e 34°C.

Em Três Lagoas, na região leste, a máxima pode chegar aos 36°C, com mínima de 21°C. Paranaíba terá temperaturas entre 20°C e 33°C.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 22°C e máxima de 33°C, com sol e variação de nuvens ao longo do dia.

O cenário é de tempo estável em todo o Estado, com predomínio de sol e poucas nuvens.

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