Casal de MS morre em grave acidente na BR-251, em Minas Gerais

Um grave acidente na manhã de quarta-feira (1º) na BR-251, em Salinas, norte de Minas Gerais, vitimou a professora Kelly Fernandes Romeiro e seu marido, Lutierri Silva de Lima, que morreram em um acidente de trânsito. Segundo o boletim de ocorrência, o casal viajava de motocicleta quando foi atingido por uma caminhonete que invadiu a pista contrária no quilômetro 319 da rodovia.

O impacto foi violento, resultando na morte imediata de Lutierri. Kelly chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com ferimentos graves, mas não resistiu e faleceu a caminho do hospital.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Perícia Técnica de Salinas estiveram no local para investigar as circunstâncias do acidente. O motorista da caminhonete envolvida não sofreu ferimentos, e seu estado de saúde não foi divulgado à imprensa.

Kelly e Lutierri residiam atualmente em Chapadão do Céu (GO), mas eram conhecidos em Chapadão do Sul, cidade localizada a 331 quilômetros de Campo Grande, onde Kelly atuava como professora e Lutierri gerenciava uma empresa. O casal deixa uma filha, cuja perda de ambos os pais comoveu amigos, familiares e a comunidade local.

