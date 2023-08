Casal que alugava imóveis em MS é investigado por estelionato em Romaria do Divino Pai Eterno

Equipes da Polícia Civil de Goias (PCGO) deflagrou na manhã de hoje (16), uma operação que investigada um casal de idosos suspeitos de estelionato na Romaria do Divino Pai Eterno, no município de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três cidades de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações do Portal Dia, os crimes foram cometidos antes e durante as festividades da Romaria do Divino Pai Eterno. Segundo a Polícia Civil, estima-se que mais de 20 pessoas caíram nos golpes, gerando um prejuízo de cerca de R$ 500 mil às vítimas.

Além do município de Trindade (GO), foram cumpridos buscas e apreensões e dois de prisão preventiva em Campo Grande, Aquidauana e Chapadão do Sul.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil de Goias, na casa de um dos investigados, os policiais encontraram dinheiro em espécie, uma caminhonete e diversos contratos rasgados.

Investigação de estelionato na Romaria do Divino Pai Eterno

Segundo nas investigações, os suspeitos se apresentavam como fazendeiros em Trindade (GO) e diziam ter vendido uma fazenda por R$ 30 milhões em Rio Verde de MT (MS). Entretendo, os suspeitos afirmavam que o pagamento só seria realizado no dia 15 de julho.

Após enganar as vítimas, os golpistas conseguiam comprar diversos imóveis na cidade, avaliados entre R$ 400 mil a quase R$ 3 milhões, prometendo pagar no dia em que recebesse o dinheiro da suposta propriedade rural vendida.

Ainda conforme as investigações da Polícia Civil, as vítimas acreditavam na conversa e assinaram diversos contratos e também entregaram as chaves dos imóveis para os suspeitos. Em posse das residências, o casal preso vendia os imóveis a outras pessoas que chagavam a negociar os pagamentos em veículos.

Segundo a investigação, os imóveis adquiridos pelos investigados, seriam três pousadas, onde foram oferecidos aluguéis dos quartos aos romeiros. Entretando, ao chegar nos estabelecimentos alugados, os romeiros eram enganados, pois não havia nenhuma reserva, ficando no prejuízo.

“Quando os romeiros chegaram na cidade, o casal de idosos já tinha saído da cidade, deixando os romeiros sem dinheiro e sem estadia”, contou o delegado Rafael Borges, ao Portal Dia.

