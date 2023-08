Brasil disputa vaga olímpica no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica 2023

Faltando menos de uma semana para o início do aguardado Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica 2023 em Valença, na Espanha, a lista oficial das ginastas convocadas para representar o Brasil foi divulgada. A expectativa para o maior evento do ano no mundo da ginástica está aumentando, e os atletas estão prontos para brilhar no palco internacional. Atualmente, a equipe brasileira está fazendo aclimatação na Bulgária, realizando treinos de controle juntamente com ginastas búlgaras.

Formação Consistente no Conjunto e Destaque no Individual

No conjunto, a equipe manterá a mesma formação que se mostrou sólida e coesa nas últimas competições internacionais. As ginastas confirmadas são; Bárbara Galvão, Deborah Medrado, Maria Eduarda Arakaki, Giovanna Silva, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges. Essa consistência é um indicativo da dedicação e do entrosamento das ginastas, que buscam conquistar grandes feitos no cenário global.

A equipe de conjunto é uma peça central no panorama da ginástica, e suas performances impressionantes são esperadas com grande expectativa devido à conquista de medalhas em etapas de copa do mundo em competições anteriores do Brasil.

No individual, o Brasil será representado por Geovanna Santos e Barbara Domingos, duas talentosas ginastas que têm demonstrado habilidades excepcionais e determinação inabalável. Elas carregam a bandeira do país nas provas individuais, sendo Barbara já medalhista de ouro em Grand Prix e bronze em duas etapas de copa do mundo.

Rumo a Paris24: Buscando as Vagas Olímpicas

Um dos pontos altos deste campeonato mundial é a oportunidade de conquistar vagas olímpicas para os Jogos de Paris em 2024. No individual geral, as 14 melhores ginastas terão a honra de garantir um lugar nas Olimpíadas. Vale a pena mencionar algumas exceções notáveis: Sofia Raffaeli, Darja Varfolomeev e Stiliana Nikolova já asseguraram sua participação olímpica graças à sua performance impressionante no mundial de 2022. A busca pela vaga olímpica será intensa e emocionante, com cada atleta buscando alcançar seu melhor desempenho.

No conjunto, a competição é igualmente acirrada. As cinco melhores equipes conquistarão vagas olímpicas para Paris24. No entanto, é importante ressaltar que algumas nações já asseguraram sua presença olímpica no mundial de 2022, incluindo Bulgária, Israel e Espanha. Isso torna a luta pelas vagas restantes ainda mais emocionante e desafiadora.

Programação

O campeonato receberá cobertura ao vivo pelos canais Sportv, Canal Olímpico do Brasil e Cazé TV. Porém, os horários das transmissões são de total responsabilidade de cada emissora. É necessário se programar à grade de programação de cada canal.

Confira os horários e as opções de transmissão para se manter atualizado com todos os detalhes;

23/08 – quarta-feira

04:30h às 17:17h

Classificatória Individual/ Final de Arco e Bola

24/08 – quinta-feira

4:30h às 17:17h

Classificatória Individual/ Final de Maça e Fita

25/08 – sexta-feira

11:00h às 14:36h

Competição de conjuntos

26/08 – Sábado

10:00h às 14:50h

Final individual geral

27/08 Domingo

11:00h às 12:53h

Final por aparelhos dos conjuntos

