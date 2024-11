Casa noturna em Campo Grande é interditada por funcionar sem alvará

Uma casa noturna localizada na Rua Dr. Temístocles, no Centro da cidade de Campo Grande, foi interditada pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar na madrugada de hoje (02), após constatarem que o local funcionava sem alvará.

O caso ocorreu após o Corpo de Bombeiros receber uma denúncia de que estavam soltando fogos de artifício dentro do espaço, e que esta prática poderia causar algum acidente e colocar a vida de outras pessoas em risco.

Uma equipe foi até o local e ao vistoriarem a documentação do estabelecimento identificaram a falta do alvará emitido pelos bombeiros.

