Motociclista avança preferencial e morre após bater em caminhonete em Dourados

Motociclista identificado como Luiz Henrique Dias Duarte, de 21 anos, morreu, na manhã deste sábado (2), em Dourados, distante 230 quilômetros de Campo Grande, após bater a moto que conduzia em uma caminhonete na rotatória do anel viário.

Conforme informações, a vítima pilotava uma Yamaha, quando avançou a preferencial e colidiu no veículo. Com a força do impacto, a moto se partiu ao meio. O jovem sofreu graves ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito. A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia também foram chamadas para iniciar as investigações das causas do acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram