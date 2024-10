Casa da Mulher Brasileira suspende atendimento no período da manhã deste sábado para dedetização e desratização

A Casa da Mulher Brasileira (CMB) informa que terá os serviços de atendimento ao público e internos suspensos no período de seis horas neste sábado (19), das 07h às 13h. O prédio localizado na Rua Brasília, no Jardim Imá, será fechado apenas no período da manhã, para dedetização e desratização, na área interna e externa.

Os atendimentos da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) serão realizados neste período, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), localizada na Rua Rua Padre João Crippa, n°1581, Centro.

Haverá um veículo na CMB à disposição daquelas mulheres que necessitarem de transporte até a delegacia, para atendimento dos registros de ocorrência, durante a manhã deste sábado (19).

Com informaçóes da agencia da Prefeitura de Campo Grande.