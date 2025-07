Carros roubados são abadonados com mais de 2 toneladas de maconha em Sidrolândia

Indivíduos fugiram após jogarem veículos em plantação de milho

Neste fim de semana, mais de 2 toneladas de maconha foram apreendidas em dpis veóiculos que foram abandonados após uma perseguição com a polícia na BR-060, próximo a Sidrolândia.

Segundo do boletim de ocorrência Os veículos foram largados em uma plantação de milho. A polícia realizou abordagem aos dois carros, um Renault Duster e um Nissan Versa após serem vistos fazendo manobra de retorno de forma evasiva.

Os policias tentaram fazer os veículos pararem emitindo luzes e sinais sonoros, mas eles entraram em uma plantação de milho e fugiram.

No Nissan Versa foram encontrados, 607,1 kg de maconha e no Renault Duster foram apreendidos 1.400 kg da droga. No total, foram 2,07 toneladas de maconha. Segundo a polícia, foram R$ 4,1 milhões de prejuízo ao crime.

Os carros também estavam com registros de furto no estado de São Paulo em verificação realizada pela polícia. Os entorpecentes e os veículos foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de polícia.

A ocorrência foi realizada pela Polícia Militar.

