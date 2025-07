Flamengo vence o São Paulo no Brasileirão

Na tarde deste sábado (12), O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0, no Maracanã, em jogo pela 13ª rodada do Brasileirão.

Um gol foi marcado por Luiz Araújo, que foi atacante e defendeu o São Paulo antes de ser negociado com o Lille-FRA. Outro gol foi marcado por Wallace Yan no último minuto de jogo após rebote de Rafael.

O jogo marcou a reestreia de Hernán Crespo como técnico São Paulo. Com esse resultado, o Flamengo ficou na liderança do Brasileirão com 27 pontos.

O São Paulo segue na disputa com 12 pontos em 13 jogos disputados. O Flamnego volta a jogar na quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro.

O São Paulo joga às 21h30, também na quarta, contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista, no estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

