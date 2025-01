Com recursos da senadora Soraya Thronicke, Coxim dará início à construção de UBS no bairro Flávio Garcia

Nesta terça-feira (28), a senadora Soraya Thronicke (Podemos/MS) esteve em Coxim para participar da assinatura da ordem de serviço que dará início à construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Flávio Garcia. A obra, viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de aproximadamente R$ 1 milhão, representa um avanço significativo para a saúde pública do município.

A cerimônia reuniu lideranças locais, incluindo o prefeito Edilson Magro, o vice-prefeito Flávio Dias, a secretária de Saúde Fernanda Berigo e a vereadora Lurdes Silva (Podemos/MS). Durante o evento, a senadora destacou a importância da obra na vida da população local:

“Este é mais um dos meus compromissos cumpridos com a população de Coxim. A saúde pública é prioridade, e garantir que os moradores do bairro Flávio Garcia tenham acesso a uma estrutura adequada e de qualidade é um grande passo para fortalecer o atendimento básico no município”, afirmou Soraya.

O prefeito Edilson Magro agradeceu o apoio da senadora e ressaltou o impacto positivo que a UBS trará para a comunidade. “Essa obra é um sonho antigo dos moradores do bairro Flávio Garcia. Com essa nova unidade, conseguiremos ampliar os serviços e melhorar o atendimento. Agradeço à senadora Soraya pelo empenho e por olhar para as necessidades da nossa cidade”, disse o prefeito.

A vereadora Lurdes Silva também celebrou o momento, destacando a parceria entre os governos municipal e federal, que possibilitou a realização da obra. “É um orgulho fazer parte desse momento histórico para Coxim. Essa UBS será fundamental para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, declarou.

A nova unidade de saúde atenderá os moradores do bairro Flávio Garcia e região, oferecendo serviços essenciais como consultas médicas, vacinação, atendimento odontológico e programas de saúde da família. A expectativa é que as obras comecem ainda nas próximas semanas e sejam concluídas em 2025.

