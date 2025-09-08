Carro pega fogo após motorista sentir cheiro de gasolina no Centro de Campo Grande

Um carro pegou fogo no início da noite desse domingo (7), no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e José Antônio, região central de Campo Grande. O incêndio aconteceu por volta das 18h30, próximo ao semáforo, em frente ao Hotel Bahamas.

Imagens feitas por populares mostram o veículo em chamas, enquanto um homem que grava alerta: “Vai explodir”. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou rapidamente o fogo.

Segundo a corporação, o condutor do veículo, um Toyota Corolla, relatou que sentiu um forte cheiro de gasolina momentos antes de perceber as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso resultou apenas em perda material.

6º caso em 2025

Este foi o sexto incêndio em veículo registrado em Campo Grande neste ano. Os episódios anteriores aconteceram em diferentes bairros e vias movimentadas da cidade:

13 de agosto – Um Ford Fiesta foi totalmente destruído pelas chamas na Rua Indianápolis, no Jardim Noroeste.

27 de junho – Um chaveiro ajudou a conter o incêndio em um Gol G5, na Rua da Divisão, no Jardim Parati.

6 de março – Um carro de uma empresa de telefonia incendiou-se no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Rui Barbosa. Sem controle, o veículo desceu sozinho até parar em um canteiro.

26 de março – Uma Kombi carregada de verduras pegou fogo durante o abastecimento em um posto na Avenida Coronel Antonino. O fogo foi rapidamente contido.

12 de janeiro – Um Fiat Palio Weekend foi consumido pelas chamas na Vila Nasser, no primeiro caso do ano.

Apesar de não haver feridos nos registros de 2025, os bombeiros alertam que incêndios veiculares podem ser causados por falhas elétricas, vazamentos de combustível e superaquecimento do motor. Manter a manutenção em dia e portar extintor de incêndio em boas condições são medidas essenciais para evitar tragédias.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais