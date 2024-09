Carro lotado com droga fica destruído após capotar na MS-162

Homem, de 25 anos, ficou gravemente ferido, nessa quarta-feira (11), na MS-162, em Sidrolândia, distante 60 quilômetros de Campo Grande, após capotar o carro que conduzia, lotado de droga, durante perseguição.

Conforme informações, equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizavam fiscalização na rodovia, quando deram ordem de parada a uma VW/Parati.

O motorista não respeitou e iniciou fuga pela rodovia. Após alguns quilômetros, o homem perdeu o controle da direção, caiu em um barranco e capotou diversas vezes. Apesar de ferido, o condutor tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso.

Dentro do automóvel estavam diversos tabletes contendo 990 quilos de maconha e 6,9 quilos de skunk. Ao ser socorrido, o rapaz contou que a droga seria revendida em Campo Grande. Ele foi socorrido e levado a um hospital, onde permanece internado sob escolta policial.

