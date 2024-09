Operação apreende R$ 1,5 milhão de quadrilha que traficava drogas e armas em MS

A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta quinta-feira (12), em Ponta Porã, Camapuã e Campo Grande, a Operação Carbón Blanco, buscando combater o tráfico transnacional de drogas e armas.

De acordo com informações, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, além de quatro prisões temporárias. As investigações começaram em janeiro de 2024, quando uma carga de 1,5 tonelada de cocaína foi apreendida em um caminhão carregado com carvão, na cidade de Araçatuba (SP).

Desde então, os agentes identificaram a atuação da organização criminosa, que trouxe para o interior do Brasil, através das fronteiras, grande quantidade de cocaína e armas ilegais.

Durante a operação, três pessoas jurídicas foram interditadas, incluindo um estabelecimento comercial localizado no centro de Ponta Porã. Foram apreendidos carros de luxo, celulares e aproximadamente R$ 24 mil em espécie.

No total, os agentes apreenderam R$ 1,5 milhão em bens. A operação também aconteceu nas cidades de São Paulo (SP) e Birigui (SP).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram