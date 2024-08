Carro invade hamburgueria em Corumbá após colisão e duas mulheres ficam feridas

Um acidente na noite de sábado (10) na região central de Corumbá, a aproximadamente 419 quilômetros de Campo Grande, resultou na invasão de uma hamburgueria por um carro desgovernado. O incidente ocorreu no cruzamento das Ruas Sete de Setembro e Cabral e envolveu dois veículos, um Fiat Palio e um Siena.

De acordo com informações do registro policial, proprietária do estabelecimento informou que o local foi inaugurado recentemente, e o acidente foi causado pelo motorista de um veículo de passeio, que desrespeitou o sinal vermelho. Câmeras de segurança registraram o momento em que o Palio colidiu com o Siena, que foi arremessado na direção da hamburgueria, atingindo a entrada do local. Apesar do susto e da presença de clientes no momento da colisão, ninguém dentro da hamburgueria ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros de Corumbá foi acionado e prestou socorro às duas mulheres, de 30 e 39 anos, que estavam no veículo. Ambas sofreram ferimentos e foram encaminhadas para o hospital da cidade. O condutor do Siena, por sua vez, saiu ileso do acidente.

A proprietária da hamburgueria relatou à polícia que o impacto causou diversos danos materiais ao seu estabelecimento. Entre os itens danificados estão duas mesas, cadeiras, a porta de entrada de vidro e parte da parede frontal. Ela agora espera uma avaliação dos prejuízos para iniciar os reparos necessários.

A polícia investiga as circunstâncias do acidente e deverá utilizar as imagens das câmeras de segurança como parte do inquérito.

Com informações de SBT News

