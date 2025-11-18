Carro com mais de 1 tonelada de maconha é abandonado durante fuga na MS-164, em Ponta Porã

Foto: Divulgação/DOF
Foto: Divulgação/DOF
Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta terça-feira (18), mais de uma tonelada de maconha após o motorista de um GM Prisma fugir e abandonar o veículo na MS-164, em Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai.

A equipe fazia patrulhamento na zona rural quando avistou o carro em alta velocidade, trafegando no sentido contrário. Os militares retornaram para realizar a abordagem, mas o condutor abandonou o veículo às margens da rodovia e correu em direção a uma mata próxima. Buscas foram feitas no local, porém nenhum suspeito foi encontrado.

Dentro do automóvel havia vários tabletes de maconha, totalizando 1.154 quilos da droga. O carregamento foi avaliado em cerca de R$ 2,4 milhões.

A ocorrência foi encaminhada à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. A operação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

 

