Carro com mais de 1 tonelada de maconha é abandonado durante fuga na MS-164, em Ponta Porã

A equipe fazia patrulhamento na zona rural quando avistou o carro em alta velocidade, trafegando no sentido contrário. Os militares retornaram para realizar a abordagem, mas o condutor abandonou o veículo às margens da rodovia e correu em direção a uma mata próxima. Buscas foram feitas no local, porém nenhum suspeito foi encontrado.

Dentro do automóvel havia vários tabletes de maconha, totalizando 1.154 quilos da droga. O carregamento foi avaliado em cerca de R$ 2,4 milhões.

A ocorrência foi encaminhada à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. A operação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.