BR-163 tem sete trechos interditados nesta terça-feira em MS

Motoristas que pretendem viajar pela BR-163 em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (18) devem redobrar a atenção. Sete segmentos da rodovia estão interditados para obras e outros 13 funcionam em sistema de “pare e siga”, segundo a Motiva Pantanal, concessionária responsável pela via. Todos os pontos estão devidamente sinalizados.

As equipes realizam serviços de manutenção do pavimento, tapa-buraco, pintura de sinalização e limpeza de drenagem. Durante as intervenções, o tráfego segue alternadamente por uma das faixas, enquanto a outra permanece bloqueada.

A concessionária orienta os condutores a respeitarem os limites de velocidade, redobrarem a atenção às placas de sinalização e evitarem manobras bruscas. Em caso de chuva, as obras são temporariamente suspensas.

Trechos com desvio de tráfego:

Sonora – entre os kms 826 e 825

Rio Verde de MT – entre os kms 654 e 652

São Gabriel do Oeste – entre os kms 638 e 632, e entre os kms 603 e 601

Jaraguari – entre os kms 519 e 518

Caarapó* – no km 227

Itaquiraí – no km 113

Trechos em sistema “pare e siga”:

Sonora – entre os kms 823 e 821

Rio Verde de MT – entre os kms 703 e 702, e entre os kms 665 e 663

São Gabriel do Oeste – entre os kms 616 e 614, e entre os kms 609 e 607

Bandeirantes – entre os kms 567 e 562

Jaraguari – entre os kms 507 e 502

Campo Grande – entre os kms 452 e 451, e entre os kms 442 e 435

Dourados – entre os kms 279 e 274, e entre os kms 247 e 246

Caarapó – entre os kms 192 e 191

Eldorado – entre os kms 56 e 53

Obras podem mudar ao longo do dia

O cronograma é dinâmico, e novos pontos de intervenção podem ocorrer a qualquer momento. Para acompanhar as condições do tráfego em tempo real, os condutores podem acessar o site: rodovias.motiva.com.br/pantanal ou ligar no Disque Motiva Pantanal: 0800 648 0163, com atendimento gratuito, inclusive por celular.

