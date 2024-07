Carro com família fica destruído após incêndio na MS-306

Na noite deste domingo (14), um carro ocupado por uma família foi consumido pelo fogo após uma pane no motor. O incidente ocorreu na MS-306, no sentido a Cassilândia, a aproximadamente 419 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações divulgadas em reportagem pelo site O Correio News, a família estava retornando de Cassilândia quando notaram chamas saindo do capô do Chevrolet Celta. O motorista conseguiu parar o veículo e a família desceu rapidamente, levando alguns pertences.

Outros motoristas que passavam pelo local tentaram ajudar a controlar as chamas utilizando extintores, mas o fogo se alastrou rapidamente, tornando impossível evitar a destruição total do carro.

O incidente ocorreu a 10 quilômetros do ponto de atendimento de pedágio da concessionária WAY. Os funcionários foram informados sobre o incêndio, mas, sem um caminhão adequado para combater o fogo, nada pôde ser feito.

Felizmente nenhum dos ocupantes ficou ferido. Um guincho foi acionado e removeu o carro da via. As autoridades reforçam a importância de manter os veículos em bom estado de manutenção para evitar incidentes semelhantes e a necessidade de estar sempre preparado para emergências.

Com informações da Agência Brasil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: