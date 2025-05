Carro com 1,7 tonelada de maconha é interceptado pela polícia e homem vai preso em flagrante em Bela Vista

Indivíduo teria escondido veículo com drogas no local de trabalho

Na tarde desta quinta-feira (22), um total de 1.720 quilos de maconha foi apreendida pela polícia na cidade de BelaVista. Um homem foi preso em flagrante por ser suspeitoi de esconer o veículo e a carga ilícita.

A polícia realizou uma operação no município que resultou na prisão de um homem de nacionalidade paraguaia. A investigação apontou que ele estaria ocultando a droga em seu local de trabalho.

As informações ainda revelaram que ele teria recebido dinheiro para guardar o entorpecente e aproveitou da ausência do proprietário do imóvel para esconder o veículo e as drogas no local.

Uma caminhonete Toyota Hilux com placas de identificação adulteradas também foi apreendida.

O homem foi capturado em flagrante pela polícia e permanecerá preso.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos na ação criminosa.

A prisçao foi realizada pela polícia civil por meio da Delegacia de Bela Vista.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.