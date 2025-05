Sexta-feira será de sol e tempo seco em Mato Grosso do Sul, com calor à tarde e manhã amena

Sistema de alta pressão mantém estabilidade no tempo; umidade do ar pode ficar abaixo dos 30% em várias regiões do Estado

A sexta-feira (23) será marcada por tempo firme em todo o Mato Grosso do Sul. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o céu com poucas nuvens e inibe a formação de chuva, favorecendo o predomínio do sol e o clima seco em grande parte do estado.

As temperaturas devem apresentar ampla variação ao longo do dia. Pela manhã, os termômetros registram mínimas entre 15°C e 17°C em diversas regiões, garantindo início de dia mais ameno. À tarde, o calor predomina, com máximas que podem chegar a 33°C, principalmente nas regiões norte, nordeste, sudoeste e pantaneira.

Esse contraste térmico é típico em períodos de baixa umidade e céu limpo, resultando em amplitudes térmicas que podem ultrapassar os 20°C no mesmo dia. Nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, são esperadas mínimas entre 15°C e 17°C e máximas que devem variar de 26°C a 30°C.

Já nas regiões sudoeste e pantaneira, o calor se intensifica, com mínimas entre 17°C e 22°C e máximas entre 30°C e 33°C. No bolsão, leste e norte do estado, os termômetros devem marcar entre 15°C e 19°C nas primeiras horas do dia, e alcançar até 32°C à tarde.

Na capital, Campo Grande, a previsão indica mínima entre 18°C e 20°C e máxima que pode variar de 29°C a 31°C. A umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 40%, com níveis críticos principalmente durante o período da tarde. A recomendação é redobrar a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes.

Os ventos sopram predominantemente do quadrante leste, com intensidade entre 30 e 50 km/h. Em pontos isolados, rajadas acima dos 50 km/h não estão descartadas.

