Um carro capotou na BR-262, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, e deixou uma pessoa ferida. O caso ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (31). O teto e o para-brisas do veículo, um Ford Fiesta, ficaram destruídos.

O acidente aconteceu no km-304. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

