Morador de rua é esfaqueado e fica caído no meio da Avenida Afonso Pena

Um morador de rua, não identificado, foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado no Centro de Campo Grande. O caso aconteceu por volta das 7h da manhã desta quinta-feira (31). Após os golpes de faca, ele ficou caído no meio da Avenida Afonso Pena, próximo a Morada dos Baís.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, a equipe foi acionada por motoristas que passavam pela região e viu o homem caído ferido no meio da rua.

A vítima está com ferimentos no abdômen e fratura exposta no braço. Ele precisou ser reanimado pelo Corpo de Bombeiros e intubada ainda no asfalto. Logo após foi levado para a Santa Casa da Capital, em estado grave.

Os policiais receberam informações de que a vítima havia sido esfaqueada na antiga rodoviária, após se envolver em uma briga.

O trânsito na principal Avenida da Capital ficou tumultuado por cerca de 30 minutos mas já foi normalizado.