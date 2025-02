Carreta transportando 200 pneus ilegais é apreendida em Laguna Carapã

Na manhã da última segunda-feira (3), um veículo, cavalo-trator Scania G380 acoplado a um semirreboque foi apreendido por transportar 200 pneus novos ilegais em de Laguna Carapã.

O condutor não portava a documentação legal necessária para a circulação ou comércio/uso no Brasil. O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizava um patrulhamento para fiscalização na rodovia MS-379, área rural do município, quando deram a ordem de parada ao condutor da carreta, um homem de 51 anos de idade.

Questionado sobre a carga ilícita disse que carregou os pneus em Sete Quedas e que teria como destino final as cidades mato-grossenses de Cuiabá e Rondonópolis. Disse, ainda, que foi apenas contratado para realizar o frete.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado em decorrência da ação criminosa foi de R$ 565 mil.

As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.