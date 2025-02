Trabalhadores já podem consultar direito ao abono salarial PIS/Pasep ano-base 2023

O abono salarial é um benefício concedido a trabalhadores de iniciativa privada e servidores públicos que atendam a critérios específicos. Tem direito ao pagamento dos profissionais que trabalharam em 2023 com carteira assinada, recebido até dois exercícios mínimos mensais e estão inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. Além disso, é necessário ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base.

O valor do abono salarial varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2023. Quem trabalhou durante os 12 meses do ano receberá o valor integral de um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.502. Aqueles que exerceram atividades por seis meses, por exemplo, concederam metade desse valor, e assim por diante.

Os pagamentos serão feitos de forma escalonada, começando no dia 17 de fevereiro e seguindo até agosto de 2025. Os funcionários da iniciativa privada concederão o benefício por meio da Caixa Econômica Federal, enquanto os servidores públicos serão pagos pelo Banco do Brasil.

A estimativa é que aproximadamente 24,8 milhões de trabalhadores receberão o abono salarial em 2025, totalizando um montante de R$ 25,8 bilhões . O prazo final para retirada do benefício será 27 de dezembro de 2025 .

Calendário de pagamentos PIS/Pasep 2025

– Nascidos em janeiro – 17 de fevereiro

– Nascidos em fevereiro – 17 de março

– Nascidos em março e abril – 15 de abril

– Nascidos em maio e junho – 15 de maio

– Nascidos em julho e agosto – 16 de junho

– Nascidos em setembro e outubro – 15 de julho

– Nascidos em novembro e dezembro – 15 de agosto

Os trabalhadores podem consultar o direito ao abono diretamente pela Carteira de Trabalho Digital , que está disponível para download em dispositivos móveis, ou entrar em contato com a Central Alô Trabalho , pelo telefone 158. O serviço é gratuito e funciona em todo o território nacional.

