Carreta tomba na BR-060 e carga de soja se espalha às margens da pista

Caso ocorreu nesta segunda-feira entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul; motorista saiu ileso

Nesta segunda-feira (23)Uma carreta carregada com soja tombou na BR-060, no trecho entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul, na região conhecida como “Matinha”.

Segundo o BNC Notícias, o motorista não sofreu ferimentos graves e foi atendido por uma equipe de saúde no local. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente. O veículo seguia de Paraíso das Águas em direção a Chapadão do Sul quando acabou tombando.

Com o impacto, a carreta parou fora da pista e a carga de grãos ficou espalhada às margens da rodovia. A soja transportada seria da fazenda Maraney.