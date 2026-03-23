Campanha arrecada mais de 400 itens escolares e beneficia crianças atendidas por associação da Capital

Doações foram destinadas ao Movimento Mãe Águia, que acompanha 108 crianças e adolescentes vítimas de violência sexual

Mais de 400 itens escolares arrecadados em Campo Grande foram entregues na última sexta-feira (19) à Associação Movimento Mãe Águia, entidade que atua no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A mobilização fez parte da campanha “Volta às Aulas Solidária”, realizada pelo Shopping Campo Grande em parceria com o Grupo Allos.

Entre os materiais doados estão mochilas, cadernos, kits de lápis de cor e livros literários — incluídos pela primeira vez na ação. Segundo os organizadores, a proposta foi ampliar o acesso não apenas a itens básicos para o ano letivo, mas também a livros que incentivem a leitura fora do ambiente escolar.

As doações serão destinadas a 108 crianças e adolescentes, com idades entre 5 e 17 anos, atendidos diretamente pela associação, além de suas famílias. A entidade atua há 13 anos no acolhimento de vítimas de violência sexual e no acompanhamento psicossocial, promovendo também o fortalecimento de vínculos familiares.

Além do atendimento às vítimas, o Movimento Mãe Águia integra o Comitê de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes de Mato Grosso do Sul e desenvolve ações de prevenção, oficinas educativas, palestras e cursos voltados à geração de renda para famílias atendidas.

Para a assistente social e fundadora da associação, Dany Duarte, o material chega em um momento importante para as crianças acompanhadas pela instituição. “Essa doação é muito bem-vinda e contemplará praticamente todas as crianças. É uma alegria muito grande e ficamos profundamente gratas. Nosso trabalho depende desse apoio, e essa surpresa vai colaborar muito, trazendo motivação para que essas crianças sigam acreditando, estudando e recomeçando”, afirmou.

O gerente de marketing do shopping, Victor Araújo, destacou que a campanha é realizada desde 2020 nas unidades administradas pelo grupo em todo o país. De acordo com a organização, ao longo desses anos foram arrecadados mais de 70 mil itens escolares.

A entrega contou ainda com a participação da Associação dos Lojistas do Shopping Campo Grande.

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