Carreta perde controle durante ultrapassagem sob chuva e interdita BR-060 em Paraíso das Águas

Uma carreta ficou atravessada na rodovia após o motorista perder o controle da direção durante uma tentativa de ultrapassagem, na noite desta segunda-feira (23), na Serra Sucuriú, trecho da BR-060, em Paraíso das Águas, município localizado a cerca de 277 quilômetros de Campo Grande. Apesar do susto, ninguém se feriu. No momento do acidente, chovia na região.

De acordo com informações divulgadas pelo BNC Notícias, o condutor, de 37 anos, seguia no sentido Paraíso das Águas para Chapadão do Sul quando perdeu o controle da carreta ao realizar a manobra. O veículo estava vazio e havia saído de Fátima do Sul com destino a Chapadão do Céu (GO), onde receberia carga.

Com o incidente, a pista precisou ser interditada temporariamente. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul acompanhou toda a ocorrência e auxiliou no controle do tráfego. Máquinas da Prefeitura de Paraíso das Águas foram acionadas para remover a carreta da via, que só foi totalmente liberada por volta das 0h15.

A Polícia Rodoviária Federal de São Gabriel do Oeste também foi comunicada, mas, conforme a Polícia Militar, a equipe não compareceu ao local porque atendia outra ocorrência simultaneamente.

