Funsat oferta 1.278 vagas nesta terça-feira (24)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta, nesta terça-feira (24), 1.278 vagas para diversas áreas de atuação. As vagas são estão distribuídas em 132 empresas diferentes.

Entre os cargos oferados, há vagas de açougueiro (6 postos), agente de saneamento (10 postos), alimentador de linha de produção (40 postos), auxiliar administrativo (11 postos), auxiliar de padeiro (69 postos), auxiliar operacional de Logística (50 postos), consultor de vendas (19 postos), estoquista (32 postos), entre outras opções.

Na captação inclusiva, são 92 vagas exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência), em quatro funções: auxiliar de confecção (80), vigilante (10), empacotador à mão (1) e auxiliar de linha de produção (1).

Há oportunidades também para quem busca o primeiro emprego ou quer mudar de área, para esse público estão sendo ofertadas 857 vagas, que não têm exigência de experiência para contratação.

A Funsat tem dois endereços, um na Rua 14 de Julho, 992 na Vila Glória, e outro na Rua Anacá, 699, nas Moreninhas.

Veja o painel completo de vagas no link:

https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

