Carreta com carga de leite tomba em rodovia e é saqueada por populares em Nova Alvorada do Sul

Na manhã desta terça-feira (5), uma carreta que transportava leite tombou às margens da BR-163, no distrito de Prudêncio Thomaz, em Nova Alvorada do Sul, a cerca de 120 quilômetros de Campo Grande. Após o acidente, pessoas que passavam pelo local aproveitaram a situação para saquear a carga, mesmo com o motorista presente e o veículo fora da pista.

Vídeos registrados no local mostram dezenas de indivíduos carregando caixas e sacolas com os produtos retirados da carreta. Conforme informações divulgadas pelo site Folha da Cidade, o veículo saiu da pista nas proximidades da “ponte seca” e acabou tombando às margens da rodovia. As causas do acidente ainda não foram confirmadas pelas autoridades.

A polícia e a equipe da seguradora responsável pela carga foram acionadas para atender à ocorrência. O tráfego na BR-163 segue com liberação parcial e exige atenção redobrada dos motoristas que passam pelo trecho.

Além da carga de leite, a carreta transportava outros produtos destinados a redes de supermercados.

Saque é crime

Vale destacar que o saque de cargas em situações como essa é considerado crime pelo Código Penal. A prática é classificada como furto, com pena prevista de reclusão de um a quatro anos. Quando ocorre em circunstâncias de desastre ou acidente, como neste caso, a pena pode ser agravada por se tratar de furto qualificado.