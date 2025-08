Homem é preso após série de furtos em comércios de Caarapó

Suspeito foi localizado após operação conjunta e confessou ao menos oito crimes cometidos nas últimas semanas



A Polícia Civil e a Polícia Militar de Caarapó prenderam, nesta última segunda-feira (4), um homem apontado como autor de uma sequência de furtos qualificados contra comércios no centro da cidade. Os crimes ocorreram entre julho e o início de agosto e vinham sendo investigados pelas autoridades locais.

Segundo os policiais, o suspeito, de 23 anos, foi identificado por meio de relatórios e monitoramentos realizados pelas equipes de segurança. Durante a operação, parte dos produtos furtados naquela mesma madrugada foi encontrada em uma residência já conhecida por funcionar como ponto de venda de drogas.

Dentro do imóvel, os agentes apreenderam porções de entorpecentes, diversos celulares e relógios furtados, além de uma grande quantia em dinheiro sem origem comprovada. Também foi localizada a bicicleta que teria sido utilizada nos crimes.

Na casa, dois indivíduos foram detidos: um homem de 22 anos e um adolescente com histórico de passagens por furto qualificado, tráfico de drogas e adulteração de veículo. O menor havia saído recentemente da Unidade Educacional de Internação.

Com base nas informações obtidas, as equipes realizaram novas diligências e conseguiram localizar o principal autor dos furtos, que tentou fugir, mas acabou rendido após cerco policial. Ele foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia.

Na unidade policial, o homem confessou ter cometido pelo menos oito furtos nos últimos dias. De acordo com a investigação, ele havia saído do Estabelecimento Penal em maio deste ano e agora volta a ficar à disposição da Justiça.

