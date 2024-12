Carreta carregada com serragem tomba na BR-163 em Rio Brilhante

Uma carreta carregada com serragem de madeira tombou na manhã deste sábado (14) às margens da BR-163, em Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande. O acidente teria acontecido após o motorista perder o controle do veículo em um trecho de curva.

Conforme informações preliminares, no momento do tombamento, a pista estava molhada devido à chuva que atingia a região, o que pode ter contribuído para o incidente. Apesar do impacto e da carga espalhada na vegetação, não há relatos de feridos.

A CCR MS Via, concessionária responsável pela rodovia, foi acionada e enviou equipes ao local. O trânsito está sendo controlado para garantir a segurança dos motoristas que passam pelo trecho, enquanto os trabalhos de retirada da carga e da carreta são realizados.

A recomendação para os condutores é redobrar a atenção ao trafegar pela BR-163, especialmente em condições de chuva, para evitar acidentes em áreas de curvas e com visibilidade reduzida.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais