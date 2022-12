Carregamento de cocaína apreendida na Capital é avaliada em R$ 32 milhões

Apreensão de cocaína realizada na manhã de ontem (14), pelo Departamento de Repressão á Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Avenida Gunter Hans, região sul da Capital, foi avaliada em R$ 32 milhões. De acordo com a polícia, os entorpecentes era transportado em um veículo caracterizado de uma empresa de energia solar.

De acordo com a polícia, o flagrante aconteceu durante uma investigação, quando agentes da Dracco e da PRF abordaram o motorista na Avenida Gunter Hans. Ao ser questionado, o condutor entrou em contradições em suas repostas, levantando suspeitas dos agentes.

Em vistoria ao veículo, os policiais encontraram 326 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso do caminhão, que possuía identificação de uma empresa de energia solar.

Em seguimento a operação, os agentes conseguiram identificar outro suspeito de integrar uma organização criminosa e que estaria envolvido com o transporte da cocaína.

Ambos os suspeitos possuem passagens pela polícia por violação de Lei de Drogas, inclusive contando com mandado de prisão em aberto no Paraguai.

