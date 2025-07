Capataz é esfaqueado por funcionário e pode perder o movimento dos dedos em Campo Grande

Um capataz de 43 anos pode perder o movimento dos dedos da mão esquerda após ser atacado com um facão por um funcionário de uma fazenda, na noite desta quinta-feira (24), na zona rural de Campo Grande. O autor do crime, que fugiu após a agressão.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima e o suspeito haviam discutido mais cedo por conta de questões relacionadas ao trabalho na propriedade. Inicialmente, a situação se resumiu em um desentendimento, sem agressões físicas.

No entanto, por volta das 21h, já durante a noite, o capataz ouviu um barulho do lado de fora do quarto onde dormia. Ao sair para verificar, acabou surpreendido pelo funcionário armado com um facão, que desferiu um golpe de cima para baixo.

A vítima tentou se defender com a mão esquerda e foi atingida nos dedos indicador e polegar. O golpe causou ferimentos profundos e lesões nos tendões, comprometendo a mobilidade da mão.

O agressor fugiu levando a arma usada no crime. O capataz foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa. Segundo a equipe médica, existe risco de amputação de um dos dedos, caso a cirurgia não seja bem-sucedida.

O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal dolosa e segue sob investigação.