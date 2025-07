Lula diz que Brasil está aberto ao diálogo com Trump sobre tarifa de 50%: “Vamos defender nossos interesses”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nessa quinta-feira (24) que o Brasil está disposto a negociar com os Estados Unidos a respeito da tarifa de importação de 50% anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump sobre produtos brasileiros. Lula declarou que, caso Trump queira conversar, o país está pronto para o diálogo, desde que haja respeito à soberania nacional.

A declaração foi feita durante um evento em Minas Gerais. O presidente destacou que irá defender os interesses dos empresários e dos bancos brasileiros, e reiterou a tradição diplomática do Brasil. “Nós somos bons negociadores com o mundo inteiro. Mas, sobretudo, com quem quer conversar”, afirmou.

A medida imposta pelos EUA surpreendeu o governo brasileiro. Em uma carta enviada ao Planalto, Trump justificou a tarifa alegando, entre outros motivos, o que chamou de “perseguição” ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente processado por envolvimento na tentativa de golpe de Estado após sua derrota nas eleições de 2022. A decisão veio mesmo com o Brasil mantendo um déficit comercial com os Estados Unidos.

Também nesta quinta-feira, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), revelou que manteve no último sábado (19) uma conversa de cerca de 50 minutos com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, para tratar da nova tarifa.

Segundo Alckmin, o encontro serviu para apresentar os argumentos do Brasil e reforçar a disposição de resolver o impasse por meio do diálogo. “Não criamos esse problema, mas queremos resolver”, afirmou.

Ele também ressaltou que a orientação do presidente Lula é manter o foco em soluções comerciais, evitando qualquer tipo de contaminação política ou ideológica. “Ao invés de termos um perde-perde, com inflação nos Estados Unidos e queda nas nossas exportações, podemos transformar isso em um ganha-ganha, com integração produtiva, investimentos recíprocos e mais comércio”, disse.

Alckmin ainda destacou que o governo pretende sancionar, na próxima segunda-feira (28), o projeto de lei Acredita Exportação, que visa impulsionar as vendas externas de pequenas empresas brasileiras. Segundo o vice-presidente, a proposta foi aprovada por unanimidade no Congresso e já estava em tramitação antes do anúncio da tarifa americana.

“A lei será sancionada na segunda-feira às 16h, para ajudar pequenas empresas a ganharem mercado internacional”, afirmou.

A equipe econômica do governo continua monitorando os desdobramentos da decisão de Trump, enquanto reforça os canais de diálogo com autoridades norte-americanas e o setor produtivo brasileiro. O clima no Planalto é de cautela, mas com disposição para evitar um agravamento nas relações comerciais entre os dois países.

Com informações do SBT News

