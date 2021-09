Camionetes são recuperadas com mais de duas toneladas de maconha

Duas camionetes carregadas com duas toneladas de maconha distribuídas em fardos compensados, foram recuperadas na madrugada deste sábado (25). A ação fez parte da Operação Hórus e contou com policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

O entorpecente foi encontrado durante patrulhamento ostensivo na rodovia MS-295, entre as cidades de Eldorado e Iguatemi. A polícia percebeu que os condutores das camionetes retornaram bruscamente ao avistarem os policiais e entraram em uma estrada vicinal.

O condutor e passageiro de uma S10 tentaram fugir, mas foram capturados pela polícia. Já o motorista de uma Amarok foi abordado e informou que o passageiro fugiu. Buscas foram feitas na região, mas o homem não foi encontrado.

As duas camionetes eram furtadas e estavam com placas falsas. A Amarok carregava 1.110 Kg de maconha foi furtada em Minas Gerais no mês passado. Já o outo veículo, carregado com 1.000 Kg de maconha, foi roubado no Paraná, no início de setembro.

Os homens permanecem a disposição da Polícia Judiciária e o caso foi registrado na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira).

(Com informações de Itamar Buzzatta)

