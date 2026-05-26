Caminhonete furtada em Minas Gerais é encontrada e condutor vai preso em Campo Grande

Veículo, uma Toyota/Hilux foi abordado durante fiscalizações da PRF na BR-163; placas da caminhonete também eram falsas

Na última segunda-feira (25), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou uma caminhonete com registro de furto em Minas Gerais em Campo Grande.

Nas fiscalizações da BR-163, os policiais quando abordaram uma Toyota/Hilux e na checagem dos sinais de identificação a equipe descobriu que as placas da caminhonete eram falsas.

Na inspeção também foi verificado que o veículo possuía registro de furto, desde o último dia 17, em Martinho Campos, Minas Gerais.

Questionado, o motorista disse ter sido contratado para levar a caminhonete de Divinópolis até Campo Grande. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Campo Grande.