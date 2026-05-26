Cavalgada abre Brasileirão do Laço Comprido e deve reunir 200 cavaleiros em Campo Grande

Evento tradicional do CLC marca início da competição nacional e terá percurso pelas principais avenidas da Capital

O CLC realiza, entre os dias 30 de maio e 7 de junho, a tradicional cavalgada que marca a abertura do Brasileirão do Laço Comprido e reúne os melhores laçadores em Campo Grande.

A cavalgada será no domingo (31), a partir das 8h, com previsão de reunir cerca de 200 cavaleiros e amazonas, seguindo o carro de boi puxado pelos conhecidos touros de Camapuã.

A Cavalgada 2026 do CLC acontece no domingo, 31 de maio, a partir das 8h, com concentração na Avenida Afonso Pena, em frente à Praça do Rádio.

Percurso

Após a concentração, a cavalgada segue pela Avenida Afonso Pena até a Avenida Ernesto Geisel, em direção à Rua Euler de Azevedo. Depois, continua pela Rua Euler de Azevedo até chegar à Avenida Tamandaré, seguindo até o Bar Boiadeiros, ao lado do crematório.

Brasileirão

De 30 de maio a 7 de junho acontece o Brasileirão do Laço Comprido, no Coliseu – Parque do Peão do CLC, em Campo Grande (MS), reunindo os maiores laçadores do Brasil.

Para 2026, o Brasileirão do Laço Comprido terá o CLC Extremo, com corridas de orientação e ciclismo, ampliando as modalidades esportivas e levando atletas ao Parque do Peão.

O Brasileirão do Laço Comprido também contará com atrações musicais, como a dupla João Lucas e Walter Filho, Marlon Maciel, entre outros artistas.

CLC Extremo

O Brasileirão do Laço Comprido 2026 traz ao Parque do Peão a Night Run, com percursos de 3 km, 6 km e 15 km. A corrida será realizada no dia 5 de junho, com concentração a partir das 18h30.

No dia 6 de junho será a vez dos ciclistas. O CLC Extremo realiza o MTB Night, nas modalidades turismo, e-bike, sport, gravel e pro. O evento faz parte do Circuito Sesc. O alinhamento será às 16h30, com largada às 17h.

Ainda dentro da programação do CLC Extremo do Brasileirão 2026, haverá a Corrida de Orientação, nas categorias masculina e feminina, com níveis iniciante, intermediário e avançado. O evento será realizado nos dias 6 e 7 de junho, a partir das 8h.

Para encerrar o CLC Extremo, no dia 7 de junho, a partir das 8h, será realizado o Circuito Sesc MTB Kids, voltado para crianças de até 12 anos.

As inscrições para o CLC Extremo podem ser feitas pelo site www.kmaisclube.com.br.

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